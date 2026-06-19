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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تطالب ترامب بممارسة كل الضغوط على إسرائيل لإنهاء الحرب في لبنان

فرنسا تطالب الولايات المتحدة بممارسة كل الضغوط على إسرائيل لإنهاء الحرب في لبنان
فرنسا تطالب الولايات المتحدة بممارسة كل الضغوط على إسرائيل لإنهاء الحرب في لبنان
أ ش أ

دعا وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، الولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة كل الضغوط اللازمة على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب في لبنان.

وقال بارو، في تصريح تلفزيوني صباح اليوم الجمعة: «إن المبدأ الأول الذي ينص عليه الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران هو وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات، ولا سيما في لبنان؛ هذا البلد الذي جُرّ إلى مواجهة من قِبل حزب الله في 2 مارس الماضي، ليجد اللبنانيون أنفسهم مجدداً في حرب لم يختاروها، وهم مستاءون للغاية بعدما دفعوا ثمناً باهظاً في هذا الصراع».

وشدد الوزير الفرنسي على ضرورة أن تحترم الحكومة الإسرائيلية هذا الاتفاق، مؤكداً أن على الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، ممارسة كل الضغط اللازم لضمان الالتزام بذلك.

وأضاف أن حزب الله مطالب هو الآخر ليس فقط بوقف جميع الأعمال العدائية، بل والانخراط في عملية نزع السلاح، حتى تتمكن الدولة اللبنانية من احتكار حيازة السلاح وضمان حماية كامل أراضيها.

ودعا بارو جميع الأطراف إلى الالتزام الدقيق بشروط هذا الاتفاق، مشدداً على أن بلاده تقف إلى جانب الشعب اللبناني، ورئاسة الجمهورية، ورئيس الوزراء.

وأشار إلى المباحثات التي أجريت في باريس أمس الخميس مع رئيس الوزراء نواف سلام للاستماع إلى الجانب اللبناني وتقديم كل الدعم اللازم له، ولا سيما لتعزيز الجيش اللبناني حتى يتمكن من استعادة السيطرة الكاملة على كافة الأراضي اللبنانية.

وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء الحرب في لبنان الضغوط اللازمة على الحكومة الإسرائيلية

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