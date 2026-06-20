رسميًا.. كاف يعلن جدول فترات القيد للموسم الإفريقي الجديد

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن مواعيد فترات القيد الخاصة بالموسم الجديد 2026/2027، بالإضافة إلى الجدول الزمني الكامل لمنافسات بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وقرر كاف فتح باب القيد للأندية المشاركة في الدور التمهيدي الأول خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، على أن تُفتح فترة القيد للدور التمهيدي الثاني بين 16 و30 سبتمبر.

كما حدد الاتحاد فترة القيد الرئيسية لدور المجموعات خلال شهر أكتوبر بالكامل، بينما ستكون فترة القيد الأخيرة في يناير من بدايته حتى نهايته، دون أي تمديد كما كان يحدث في المواسم السابقة.

مواعيد البطولات

وفيما يخص البطولات القارية، أكد كاف أن نفس المواعيد ستطبق على بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، بمشاركة أندية من مختلف الدول، من بينها 4 أندية مصرية؛ الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، والأهلي وسيراميكا كليوباترا في الكونفدرالية.

كما كشف كاف عن الجدول الكامل للموسم الجديد، والذي يبدأ بإرسال أسماء الأندية المشاركة قبل 25 يوليو، ثم انطلاق الدور التمهيدي الأول في سبتمبر، يليه الدور التمهيدي الثاني في أكتوبر، قبل الوصول إلى دور المجموعات الذي يبدأ نهاية نوفمبر.

وتُقام الجولة الأولى من دور المجموعات يوم 27 نوفمبر، بينما تمتد الجولات حتى يناير، على أن تُلعب مباريات ربع النهائي في فبراير ومارس، ثم نصف النهائي في أبريل، فيما يُحدد موعد المباراة النهائية خلال الفترة من 9 إلى 31 مايو.