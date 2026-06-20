حسين لبيب: توجيهات الرئيس أنهت أزمة الزمالك.. والفرع الجديد ينقل النادي لمرحلة استثمارية وحضارية مختلفة

وجه حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، الشكر إلى القيادة السياسية وكل الجهات التي أسهمت في إنهاء أزمة النادي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة كبيرة على المستويين الاستثماري والإنشائي.

وقال لبيب، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يتقدم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس الإدارة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته التي أسهمت في حل أزمة الزمالك، كما وجه الشكر إلى رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ووزيرة الإسكان ومحمد مجاهد وكل من كان له دور في الوصول إلى الحل.

وأضاف رئيس الزمالك أن مجلس الإدارة تحمل الكثير خلال الفترة الماضية وصمد أمام التحديات دون إثارة أزمات، مشيرًا إلى أن الجميع كان يمتلك يقينًا بإمكانية الوصول إلى حل، كما خص هشام نصر بالشكر لدوره الفعال في إنهاء الملف.

وأوضح لبيب أن الفكرة الأساسية كانت إيجاد مورد مستدام يعوض الفجوة بين المصروفات والإيرادات، لافتًا إلى أن الاتجاه نحو الاستثمار وإنشاء منطقة تجارية كان ضرورة لضمان الاستقرار المالي للنادي في المستقبل.

وأشار إلى أن لجنة الشباب والرياضة تبنت المشروع، وشهدت الفترة الماضية عدة اجتماعات للوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة النادي، سواء من خلال امتلاك فرع جديد أو توفير موارد مالية تساعد على مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية.

وأكد رئيس الزمالك أن المشروع الجديد سيشكل نقلة حضارية كبيرة، موضحًا أن مساحة الملاعب والمنشآت الرياضية في الفرع الجديد ستكون ضعف أو 3 أضعاف الموجودة في المقر الرئيسي بميت عقبة، إلى جانب منطقة تجارية ستخدم المنطقة بالكامل وليس أعضاء النادي فقط.

واختتم لبيب تصريحاته بالتأكيد على أن العضويات الجديدة ستكون وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بعضويات فرعي ميت عقبة وأكتوبر خلال الفترة المقبلة.