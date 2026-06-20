الغندور: حسام حسن يفاضل بين زيكو وتريزيجيه في التشكيل الأساسي أمام نيوزيلندا

قال الإعلامي خالد الغندور، إن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، يفاضل بين الثنائي مصطفى زيكو ومحمود حسن تريزيجيه؛ للدفع بأحدهما في التشكيل الأساسي، خلال مواجهة نيوزيلندا، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وأضاف الغندور، عبر برنامج “ستاد المحور”، أن الجهاز الفني يدرس الاستفادة من السرعات والقدرات الهجومية التي يمتلكها زيكو، في مقابل خبرات تريزيجيه الكبيرة وقدرته على التحرك بين الخطوط والقيام بالأدوار الدفاعية والهجومية.

ومن المنتظر أن يحسم حسام حسن قراره النهائي خلال الساعات الأخيرة قبل المباراة، وفقاً للخطة الفنية التي سيخوض بها اللقاء، وطريقة لعب المنتخب النيوزيلندي.