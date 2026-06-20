الأهلي 2011 يكتسح سباستيان الإسباني 6-1 في بطولة MAD CUP الدولية

حقق فريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2011 فوزًا كبيرًا على فريق سباستيان الإسباني بنتيجة 6-1، في إطار منافسات بطولة MAD CUP الدولية للناشئين المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد، والتي يشارك فيها عدد كبير من الفرق من مختلف دول العالم.

وجاءت أهداف الأهلي الستة عن طريق:

سعد محمد (هدفان)

باسل سامح (هدفان)

محمد عبد السلام “عكوش” (هدف)

سليم غالي (هدف)

وقدم لاعبو الأهلي أداءً مميزًا وسيطروا على مجريات اللقاء، ليحقق الفريق انطلاقة قوية في البطولة الدولية ويؤكد جاهزيته للمنافسة على المراكز المتقدمة خلال مشواره في مدريد.