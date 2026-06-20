الأهلي 2011 يكتسح سباستيان الإسباني 6-1 في بطولة MAD CUP الدولية

حقق فريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2011 فوزًا كبيرًا على فريق سباستيان الإسباني بنتيجة 6-1، في إطار منافسات بطولة MAD CUP الدولية للناشئين المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد، والتي يشارك فيها عدد كبير من الفرق من مختلف دول العالم.
وجاءت أهداف الأهلي الستة عن طريق:
- سعد محمد (هدفان)
- باسل سامح (هدفان)
- محمد عبد السلام “عكوش” (هدف)
- سليم غالي (هدف)
وقدم لاعبو الأهلي أداءً مميزًا وسيطروا على مجريات اللقاء، ليحقق الفريق انطلاقة قوية في البطولة الدولية ويؤكد جاهزيته للمنافسة على المراكز المتقدمة خلال مشواره في مدريد.