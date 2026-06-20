عمر مرموش: مصر لها مكانة خاصة في قلبي.. واعتذرت لكندا من أجل تحقيق حلمي مع الفراعنة

أكد عمر مرموش أن تمثيل منتخب مصر يظل الحلم الأكبر في مسيرته الكروية، مشددًا على أن ارتداء قميص الفراعنة يحمل مكانة خاصة في قلبه.

منتخب مصر

وقال مرموش: "مصر في مكانة خاصة بقلبي، واعتذرت لكندا من أجل تحقيق حلمي الأكبر مع الفراعنة"، في إشارة إلى اختياره تمثيل المنتخب المصري على المستوى الدولي رغم إمكانية اللعب للمنتخب الكندي.

وكشفت تقارير صحفية، عن اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي، بالتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة «لا ستامبا» الإيطالية فإن نادي يوفنتوس يدرس إمكانية التعاقد مع عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كان مرموش قد انتقل إلى مانشستر سيتي في الشتاء قبل الماضي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة قياسية.

مشاركة مرموش

ويتواجد عمر مرموش مع منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.