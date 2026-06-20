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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز غاب 64 عاما.. كأس العالم 2026 مونديال الأرقام القياسية

ايمان عبد اللطيف
ايمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة "صدى البلد" إيمان عبد اللطيف، تفاصيل كأس العالم منذ صافرة البداية، بدا واضحا أن كأس العالم 2026 لن يكون نسخة عادية من البطولة الأكثر شعبية على وجه الأرض فمع انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات، نجح نجوم الصف الأول في كرة القدم العالمية في كتابة فصل جديد من تاريخ المونديال، بعدما سجلت البطولة رقمًا تهديفيا استثنائيا لم يتحقق منذ أكثر من ستة عقود.

وبقيادة أسماء لامعة مثل ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، وهاري كين، وإيرلينغ هالاند، تحولت الملاعب إلى مسرح مفتوح للأهداف، لتشهد الجماهير واحدة من أقوى الانطلاقات الهجومية في تاريخ كأس العالم.

مع إسدال الستار على الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات، بلغ عدد الأهداف المسجلة 75 هدفًا خلال 24 مباراة، بمعدل تهديفي وصل إلى 3.13 أهداف في المباراة الواحدة.

ويُعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ الجولات الافتتاحية لكأس العالم منذ نسخة 1958 التي أقيمت في السويد، حين شهدت البطولة ظهور الأسطورة بيليه للمرة الأولى وسجلت آنذاك معدلًا تهديفيًا بلغ 3.63 أهداف في المباراة.

ومنذ ذلك الوقت، لم تنجح أي نسخة من كأس العالم، بين عامي 1962 و2022، في تجاوز حاجز الثلاثة أهداف كمعدل للمباراة الواحدة خلال الجولة الأولى، قبل أن تأتي نسخة 2026 لتكسر هذا الحاجز التاريخي.

كاس العالم ماتش مونديال الأرقام القياسية أخبار المونديال

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