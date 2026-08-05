مشهد مرعب.. انقسام سيارة إلى نصفين في حادث مروع بمنطقة ترسا بالجيزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادثًا مروريًا مروعًا وقع بمنطقة ترسا التابعة لمحافظة الجيزة، بعدما انقسمت سيارة ملاكي إلى نصفين إثر اصطدامها بعامود إنارة، في مشهد صادم أثار حالة واسعة من الجدل بين المتابعين.

وأظهر الفيديو السيارة وقد تحولت إلى نصفين نتيجة قوة الاصطدام، بينما تجمهر عدد من المواطنين في محيط الحادث، وسط حالة من الذهول بسبب حجم التلفيات التي لحقت بالسيارة.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع بعدما فقد قائد السيارة السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بعامود إنارة بقوة، وهو ما تسبب في انقسام السيارة إلى نصفين.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين كانا يستقلان السيارة، حيث دفعت الأجهزة المختصة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.