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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلاف على أولوية المرور.. القبض على طالب تعدى على شخص بالضرب في الأميرية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقاهرة.
 


 بالفحص تبين أنه بتاريخ 31/ يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة الأميرية من القائم على النشر (مصاب بكدمات متفرقة بالوجه – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالضرب لخلافات بينهما حول أولوية المرور بأحد الشوارع بدائرة القسم محدثاً إصابته المنوه عنها .


 أمكن ضبط المشكو فى حقه (طالب – مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلاف .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى القاهرة

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