منتخب هولندا يسحق السويد بخماسية في كأس العالم

حقق منتخب هولندا الفوز على نظيره منتخب السويد بنتيجة 5-1، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس العالم 2026.

وسجل بريان بروبي هدفي منتخب هولندا الأول والثاني في الدقيقتين 6 و17 من انطلاق المباراة.

فيما سجل جاكبو الهدفين في الدقيقتين 47 و53 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 4-0 لهولندا.

بينما سجل كريسينسيو سامرفيل الهدف الخامس لهولندا فيس الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وسجل هدف السويد الوحيد اللاعب انتوني إيلانجا في الدقيقة 59 من زمن المباراة.

وبتلك النتيجة رفع منتخب هولندا رصيده للنقطة 4 ليتصدر ترتيب المجموعة السادسة، وتوقف رصيد السويد عند النقطة 3 في المركز الثاني، وفي انتظار لقاء المجموعة الأخر الذي يجمع بين تونس واليابان.

تشكيل المنتخبين

كشف رونالد كومان، المدير الفني لـ منتخب هولندا، عن التشكيل الذي خاض به مواجهة السويد، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس العالم 2026.

تشكيل هولندا في مواجهة السويد

حراسة المرمى: بارت فيربروجين

خط الدفاع: ميكي فان دي فين، فيرجيل فان دايك، يان باول فان هيكي، دينزل دومفريس.

خط الوسط: تياني راندرز، فرينكي دي يونج، ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: دونيل مالين، كودي جاكبو، بريان بروبي.

تشكيل السويد في مواجهة هولندا

حراسة المرمى: كريستوفر نوردفيلت.

خط الدفاع: جوستاف لاجربيلكي، فيكتور ليندلوف، إيزاك هين، جابرييل جودموندسون، ألكسندر بيرنهاردسون.

خط الوسط: بينجامين نيجرين، جيسبر كارلستروم، ياسين العياري.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك، فيكتور جيوكيريس.