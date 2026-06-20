ممدوح عباس: تحدثت مع وزير الداخلية عن أزمة أرض نادي الزمالك ووعد خيرًا وأوفى

قال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، إنه خلال حضوره عزاء والد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التقى باللواء محمود توفيق، وزير الداخليةحيث دار بينهما حديث حول أزمة أرض نادي الزمالك.

ممدوح عباس

وأوضح عباس أنه ناقش مع وزير الداخلية ملف أرض نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الوزير وعد خيرًا ووفّى بالعهد، مؤكدًا أهمية عدم نسيان ما وصفه بفضله في وقت اعتبره صعبًا.

وكان قد أعلن ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ابتعاده مؤقتًا عن المشهد، من خلال منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، وذلك عقب الإعلان عن تخصيص أرض جديدة للنادي بمدينة السادس من أكتوبر، والتي من المقرر أن يُقام عليها الفرع الجديد.

وكتب عباس في منشوره: “استأذنكم في استراحة محارب لأسباب خاصة حتى ألملم أوراقي وأستعيد عافيتي، وأعتقد أن الزمالك في أيدٍ أمينة.”