بعد الإعلان عن فرع أكتوبر.. ممدوح عباس : الزمالك في أيدٍ أمينة

أعلن ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ابتعاده مؤقتًا عن المشهد، من خلال منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، وذلك عقب الإعلان عن تخصيص أرض جديدة للنادي بمدينة السادس من أكتوبر، والتي من المقرر أن يُقام عليها الفرع الجديد.

وكتب عباس في منشوره: “استأذنكم في استراحة محارب لأسباب خاصة حتى ألملم أوراقي وأستعيد عافيتي، وأعتقد أن الزمالك في أيدٍ أمينة.”

وجاءت رسالة عباس بعد تصريحات كشف خلالها عن تفاصيل المشروع الجديد للنادي، مؤكدًا أن مجلس الإدارة تنتظره مسؤولية كبيرة خلال المرحلة المقبلة لإنشاء الفرع الجديد.

وخلال مداخلة مع الإعلامي أمير هشام في برنامج “مودرن سبورت”، المذاع عبر قناة Modern Sport، أوضح عباس أنه من المخطط إنشاء مولين تجاريين جديدين لصالح نادي الزمالك، أحدهما داخل مقر النادي بميت عقبة، والآخر على الأرض الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر.

كما أشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء استاد جديد لنادي الزمالك على الأرض الجديدة، بتكلفة تُقدر بنحو 38 مليون دولار، في إطار خطة تستهدف تطوير البنية التحتية للنادي وتعزيز موارده الاستثمارية