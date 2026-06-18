قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اتفاق أمريكا وإيران.. هبوط أسعار البيتكوين والعملات المشفرة اليوم
ساهمتا في التهدئة.. ترامب يشكر الصين وروسيا على حيادهما في أزمة إيران
شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس وتحذير لقائدي المركبات
بتكلفة 38 مليون دولار.. ممدوح عباس يكشف مفاجأة عن استاد الزمالك بأكتوبر
لماذا نحتفل بالهجرة في شهر المحرم رغم وقوعها في ربيع الأول؟.. الإفتاء تحسم الجدل
قادة مجموعة السبع يجددون التزامهم بالتعاون لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار المشترك
آبل تفاجئ العالم.. AirPods بكاميرات وذكاء اصطناعي يقرأ ما حولك
إيران تعلن توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن باللغتين الفارسية والإنجليزية
إنجلترا تمطر شباك كرواتيا برباعية في افتتاح مشوارها بكأس العالم
من قمة إيفيان.. الرئيس السيسي يرسخ دور مصر في رسم السياسات الدولية
هشام نصر: أرض الزمالك الجديدة حُسمت رسميًا.. ومفاجأة قريبة لحل أزمة القيد
السبب مجهول.. حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات المالية بدبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بتكلفة 38 مليون دولار.. ممدوح عباس يكشف مفاجأة عن استاد الزمالك بأكتوبر

ممدوح عباس
ممدوح عباس
باسنتي ناجي

أعرب ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، عن سعادته بتخصيص أرض جديدة للنادي في مدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا بأن المسئولية ستكون كبيرة على عاتق مجلس الإدارة من أجل إنشاء الفرع الجديد.

الزمالك

وقال عباس عبر برنامج مودرن سبورتس مع الإعلامي أمير هشام على قناة modern mti الفضائية: سيتم إنشاء 2 مول جديد لنادي الزمالك أحدهما في ميت عقبة والآخر في الأرض الجديدة، وإنشاء استاد جديد بـ38 مليون دولار على الأرض الجديدة.

وأضاف: واثق في حل كافة الأزمات الجديدة، وسوف يتم انهاء ملف الحصول على الرخصة الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وسيتم حل أزمة القيد.

وواصل: لن أكشف عن الآلية التي سيتم بها حل الأزمات، ولا يجب تضخيم دوري، فأنا محب وعاشق لنادي الزمالك. 

وتابع: تجديد عقد معتمد جمال مع الزمالك ليس دوري على الإطلاق.

وحول الصفقات الجديدة.. علق قائلا: هذا ليس دوري أيضا، بل ملف يختص به جون إدوارد المدير الرياضي.

وأتم: رسالتي لجماهير الزمالك بحبكم جدًا، ولن يحدث أي أزمات جديدة، وسنكون عند المستوى المطلوب.

ممدوح عباس الزمالك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

مستشفي الشاطبي

النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا.. تعرف عليها

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم يهبط لأقل من 50 جنيهًا بالبنك الأهلي لأول مرة منذ فترة

محمد مرزبان

وفاة محمد مرزبان.. تعرف على زوجته وابنائه واحفاده

ترشيحاتنا

هل يجب صيام يوم عاشوراء؟

هل يجب صيام يوم عاشوراء؟.. أمين الفتوى يوضح

وفد جمعية الإغاثة الزراعية يزور المعاهد الأزهرية في فلسطين

وفد جمعية الإغاثة الزراعية يزور المعاهد الأزهرية في فلسطين لبحث سبل التعاون

د. علي فخر

أمين الفتوى: التخطيط لا ينافي التوكل.. والنبي قدّم النموذج الكامل في إدارة الحياة

بالصور

قبل الكشف عنها رسميا.. نيسان سكايلين 2026 تجسد استراتيجية التطوير السريع

نيسان سكايلين
نيسان سكايلين
نيسان سكايلين

فولكس فاجن تتوقع استمرار تراجع سوق السيارات في الصين

سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين

للدايت.. سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

بعد طرح ميتسوبيشي ديستينيتور.. أشهر 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد