برلماني: 4 شركات كبرى تتنافس على الاستثمار في أرض الزمالك.. ودفعة مقدمة تتجاوز 100 مليون جنيه|فيديو

كشف محمد مجاهد أن مشروع فرع نادي الزمالك الجديد يعتمد بالأساس على نجاح الجانب الاستثماري لضمان استدامة الموارد المالية للنادي، مشيرًا إلى أن المنطقة المحيطة بالأرض الجديدة لا تضم مشروعات استثمارية مماثلة، ما يمنح المشروع فرصًا واعدة للنجاح.

وأوضح “مجاهد” أن المخطط الاستثماري يتضمن منطقة تجارية وإدارية وطبية وفندقية، تشمل مطاعم ومحال تجارية ومكاتب ومركزًا للتأهيل الطبي وفندقًا، مؤكدًا أن الدراسات التي أجريت للمنطقة أظهرت جدوى اقتصادية كبيرة للمشروع.

وأضاف أن هناك 3 إلى 4 شركات استثمارية كبرى ومصنفة أبدت موافقتها على الشروط التي وضعها النادي، وقدمت أوراقها بالفعل وتخضع حاليًا للفحص، تمهيدًا لاختيار الشركة الفائزة خلال الفترة المقبلة وفقًا للإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن الشركات المتقدمة وافقت مبدئيًا على تقديم دفعة مقدمة تتجاوز 100 مليون جنيه لصالح نادي الزمالك، مؤكدًا أن المشروع سيوفر للنادي استقرارًا ماليًا طويل الأمد ويضمن تدفقات مالية مستدامة في المستقبل.