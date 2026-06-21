حسين لبيب يكشف الجدول الزمني لبدء العمل والإنشاءات في نادي الزمالك الجديد بأكتوبر|فيديو

أكد حسين لبيب أن الأرض الجديدة المخصصة لنادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر تتمتع بمزايا إنشائية واستثمارية تعوض فارق المساحة مقارنة بالأرض القديمة، موضحًا أن النادي نجح في رفع نسبة البناء إلى 15% بدلًا من 10% في الأرض السابقة، ما ساهم في تقليص الفارق في المساحات الإنشائية.

وأشار “لبيب” إلى أن نسبة الاستثمار ارتفعت من 30% إلى 40%، وهو ما انعكس على زيادة المسطح التجاري والعائد الاستثماري للنادي، لافتًا إلى أن المسطح التجاري في الأرض الجديدة أصبح أكبر من نظيره في الأرض القديمة رغم صغر المساحة الإجمالية.

وأضاف رئيس الزمالك أن 85% من مساحة الأرض مخصصة للأنشطة والمنشآت الرياضية والاجتماعية، بما يشمل الملاعب والـ"كلوب هاوس"، إلى جانب إنشاء جراج حديث يستوعب أكثر من ألف سيارة، وهو ما يمثل إضافة مهمة لم تكن متاحة في الموقع القديم.

وأوضح أن ارتفاع القيمة الاستثمارية للمنطقة المحيطة بالأرض الجديدة يعزز من فرص نجاح المشروع مستقبلاً، مؤكدًا أن المزايا التي حصل عليها النادي عوضت فارق المساحة بشكل كبير.