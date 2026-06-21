برلماني: أرض الزمالك الجديدة بأكتوبر في موقع متميز وتحيط بها مناطق طبية وتعليمية ورياضية|فيديو

أكد النائب محمد مجاهد أن أرض نادي الزمالك الجديدة بمدينة 6 أكتوبر تتمتع بموقع استراتيجي مميز، مشيراً إلى أنها تقع على 3 شوارع رئيسية أبرزها شارع الدكتور أحمد زويل، وتبلغ مساحتها نحو 65 فداناً بما يعادل 273 ألف متر مربع.

وأوضح مجاهد خلال برنامج الحكاية، أن الموقع الجديد يتميز بوجوده داخل منطقة راقية تضم عدداً من الكيانات المهمة، من بينها مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب منشآت رياضية وشبابية، ما يمنح المشروع قيمة مضافة كبيرة.

وأضاف مجاهد أن الجهود المشتركة بين الجهات المعنية أسهمت في الوصول إلى هذا الحل، موجهاً الشكر إلى وزير الشباب والرياضة والمسؤولين بوزارة الإسكان على ما بذلوه من جهود خلال الأشهر الماضية لإنهاء الملف.