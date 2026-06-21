مقترح برلماني لإنشاء مدارس مصرية بأوروبا .. ومنظومة رقمية لحماية المال العام

شارك النائب إيهاب إمام عضو مجلس النواب في الملتقى الأول لمجلس النواب حول الحوكمة والتحول الرقمي، والذي عُقد بحضور وزراء الخارجية والمالية والتخطيط والاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وشهد مناقشات موسعة حول تعزيز مبادئ الحوكمة، ودعم جهود مكافحة الفساد، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي في تطوير الأداء الحكومي والرقابي.

وخلال فعاليات الملتقى، تقدم النائب إيهاب إمام بعدد من المقترحات التي تستهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم الرقابة على المال العام، حيث دعا إلى إنشاء مدارس مصرية في أوروبا لخدمة أبناء المصريين بالخارج، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بوطنهم الأم، وتوفير بيئة تعليمية تعكس الثقافة والقيم المصرية.

كما طرح النائب مقترحًا لإنشاء منظومة رقمية ورقابية متكاملة للحفاظ على المال العام، تقوم على ربط جميع مؤسسات الدولة إلكترونيًا ضمن إطار موحد يحقق أعلى درجات الرقابة والشفافية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، والحد من أوجه الهدر، ودعم جهود مكافحة الفساد.

وأكد إمام أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتطوير الجهاز الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات الحكومية.

وتأتي مشاركة النائب إيهاب إمام في إطار اهتمامه بمتابعة أحدث التطورات في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي، وتطوير أدواته التشريعية والرقابية بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من دوره تحت قبة البرلمان.