نائب الرئيس الأمريكي يغادر واشنطن إلى سويسرا ترقبا لمحادثات محتملة مع إيران

أفادت وكالة “رويترز” بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، غادر العاصمة واشنطن متجهًا إلى سويسرا، في خطوة تأتي وسط تقارير عن تحركات دبلوماسية مكثفة تتعلق بالملف الإيراني.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية قد أشارت في وقت سابق إلى احتمال مشاركة نائب الرئيس في محادثات غير مباشرة أو لقاءات مرتبطة بالجهود الرامية إلى خفض التوتر بين واشنطن وطهران، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تعلن رسمياً تفاصيل الزيارة أو جدول أعمالها حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات، في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية الدولية لاحتواء التصعيد في المنطقة، وإحياء قنوات الحوار بين الولايات المتحدة وإيران.