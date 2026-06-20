الخارجية الباكستانية: غدا محادثات بين إيران وأمريكا لمتابعة اتفاق إسلام آباد

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم /السبت/ أن محادثات على المستوى الفني بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد غدا /الأحد/ في مدينة بورجنستوك السويسرية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد.

وقالت الوزارة - في بيان - إن هذه الجولة من المحادثات تأتي كخطوة لاحقة لاتفاق السلام الذي وُقع مؤخراً بين واشنطن وطهران، برعاية وساطة تقودها باكستان وقطر، في مسعى لإنهاء حالة التوتر التي ألقت بظلالها على الشرق الأوسط لعدة أشهر.

وأضافت الخارجية الباكستانية أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر، سيشاركون في المناقشات.

وأكدت أن باكستان ستواصل تسهيل العملية في إطار دورها كوسيط، بهدف دفع التفاهمات التي تم التوصل إليها بموجب مذكرة التفاهم في إسلام آباد إلى الأمام.

وكانت باكستان قد وصفت يوم /الخميس/ بأنه "يوم تاريخي"، بعد الإعلان عن توقيع اتفاق سلام طال انتظاره بين الولايات المتحدة وإيران، أنهى حالة من العداء الحاد التي ساهمت في تأجيج أزمات إقليمية ودولية خلال الأشهر الماضية.