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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إغلاق منتجع فاخر في سويسرا أمام الجمهور بسبب محادثات إيران والولايات المتحدة

إيران والولايات المتحدة
إيران والولايات المتحدة
أ ش أ

أعلن منتجع بورغنشتوك الفاخر في سويسرا، الذي يستضيف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران غدا الأحد، إغلاق أبوابه أمام الجمهور حتى يوم الثلاثاء، على أن يستأنف نشاطه المعتاد ظهر الأربعاء.

وقال المنتجع المطل على بحيرة لوسيرن وجبال الألب السويسرية، في تصريح لشبكة "سي بي إس نيوز"، إنه مغلق منذ 17 يونيو الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات المرتبطة باستضافة المحادثات بين الجانبين.

ويُعد منتجع بورغنشتوك من المنتجعات السويسرية الفاخرة المطلة على مناظر طبيعية في منطقة جبال الألب، ومن المقرر أن تُجرى فيه المحادثات الأمريكية-الإيرانية بشأن القضايا المتعلقة بالتوصل إلى تفاهمات بين البلدين.

منتجع بورغنشتوك الولايات المتحدة إيران

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