سي بي إس نيوز: جروسي يقود محادثات الملف النووي.. وعراقجي وقاليباف يمثلان إيران في سويسرا

نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، عن مصدر مطلع، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، موجود في سويسرا، ومن المتوقع أن يتولى قيادة جانب من المحادثات الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف المصدر، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، سيمثلان طهران في المحادثات المرتقبة في سويسرا.

وتنص مذكرة التفاهم، المكونة من 14 بندًا، على أن تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهام التفتيش والتحقق، إلى جانب الإشراف على عملية خفض مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران.

ويُنظر إلى مشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المباحثات، على أنها عنصر أساسي في متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم بين الجانبين.