كريمة عوض: تعثر مفاوضات إيران وأمريكا مرتبط بشروط طهران لوقف التصعيد

أكدت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة عادت إلى دائرة التعقيد بعد إلغاء المباحثات التي كان من المقرر عقدها في سويسرا، والتي ترددت أنباء عن أنها كانت قد تمهد لتوقيع اتفاق مبدئي بين الجانبين.

وأوضحت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التكهنات التي أعقبت إلغاء الاجتماعات ذهبت إلى أن الاتفاق كان قريبًا من التوقيع، إلا أن تطورات ميدانية وسياسية أعادت المشهد إلى نقطة التوتر من جديد.

وأضافت كريمة عوض أن أولى التصريحات بشأن أسباب تعثر المفاوضات جاءت من باكستان، التي أشارت إلى أن انشغال القادة الإيرانيين بطقوس دينية كان أحد أسباب تأجيل الاجتماعات، فيما أكد مسؤولون إيرانيون أن استئناف المفاوضات مرهون بتنفيذ عدد من الشروط الأساسية.

وأشارت كريمة عوض إلى أن أبرز هذه الشروط يتمثل في وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما فيها الجبهة اللبنانية، إلى جانب رفع القيود المفروضة على الصادرات الإيرانية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، موضحة أن هذه المطالب تمثل بالنسبة لطهران أساسًا ضروريًا للمضي قدمًا في أي اتفاق جديد مع الولايات المتحدة، وسط ترقب دولي لمصير المسار التفاوضي خلال الفترة المقبلة.