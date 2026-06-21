إبراهيم ضيف: اليوم العالمي للاجئين يؤكد مكانة مصر كحاضنة للأشقاء وركيزة للاستقرار الإقليمي

قال إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن اليوم العالمي للاجئين يعد مناسبة مهمة للتأكيد على الدور المصري الرائد في توفير الحماية والدعم للاجئين والنازحين الذين اضطروا إلى مغادرة أوطانهم بسبب الحروب والنزاعات، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تقديم تجربة إنسانية متوازنة تحظى باحترام وتقدير دوليين.



وأضاف أن القيادة السياسية المصرية تبنت سياسة واضحة تقوم على دمج اللاجئين داخل المجتمع وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية وفرص الحياة الكريمة، بما يعكس التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية والمبادئ الإنسانية الراسخة التي تميز الشخصية المصرية عبر التاريخ.

استقبال اللاجئين

وأوضح ضيف أن مصر استقبلت على مدار السنوات الماضية أعدادًا كبيرة من اللاجئين القادمين من دول تشهد أزمات وصراعات، وحرصت على توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم رغم التحديات الاقتصادية والضغوط التي تواجهها الدولة، وهو ما يؤكد حجم المسؤولية التي تتحملها القاهرة نيابة عن المجتمع الدولي.



وأشار نائب رئيس حزب إرادة جيل إلى أن نجاح مصر في إدارة هذا الملف يعكس قوة مؤسسات الدولة وقدرتها على تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي والوفاء بالالتزامات الإنسانية، مؤكدًا أن التجربة المصرية أصبحت نموذجًا يُحتذى به في المنطقة في كيفية التعامل مع قضايا اللجوء والنزوح.



واختتم ضيف تصريحاته بالتأكيد على أن اليوم العالمي للاجئين يجب أن يكون دافعًا لتعزيز التضامن الدولي وتقديم المزيد من الدعم للدول المستضيفة، مشددًا على أن مصر ستواصل أداء رسالتها الإنسانية النبيلة انطلاقًا من قيمها الحضارية ومكانتها الإقليمية والدولية.