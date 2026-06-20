العمليات المشتركة بالعراق: مسيرة صغيرة سقطت على مسافة من منزل رئيس البرلمان

أفادت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم السبت، بسقوط طائرة مسيرة صغيرة على مسافة من "مضيف" رئيس مجلس النواب العراقي في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه في تمام الساعة 16:00 من اليوم السبت، سقطت طائرة مسيرة صغيرة جداً على مسافة من مضيف رئيس مجلس النواب العراقي في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، مما تسبب بحريق في الأدغال دون حدوث أي أضرار كبيرة.

وأضاف البيان أنه وبحسب الجهد الاستخباري الفني، فإنها لم تكن تحمل أي مواد متفجرة، وأن هذا النوع من الطائرات لا يتجاوز مداها الـ 750 متراً فقط، وهي سريعة الاحتراق عند ارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية والأدلة الجنائية بالعراق باشرت بالإجراءات اللازمة والتحقيق.