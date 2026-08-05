دي زيربي يضعه على رأس أولوياته .. هل يرتدي عمر مرموش قميص توتنهام ؟

عاد اسم النجم المتألق عمر مرموش ليتصدر المشهد في سوق الانتقالات الصيفية بعدما كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام جاد من نادي توتنهام الإنجليزي بالحصول على خدمات مهاجم مانشستر سيتي بناءً على رغبة مباشرة من المدير الفني الإيطالي روبرتو دي زيربي الذي يرى في مرموش أحد العناصر القادرة على إحداث الفارق داخل مشروعه الجديد.

ويأتي هذا الاهتمام في وقت يمر فيه مرموش بمرحلة حاسمة في مسيرته بعدما عانى من قلة فرص المشاركة مع مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي الأمر الذي فتح الباب أمام التكهنات بشأن إمكانية رحيله بحثًا عن دور أكبر داخل أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

دي زيربي يتمسك بمرموش

بحسب التقارير فإن روبرتو دي زيربي أبلغ إدارة توتنهام برغبته في التعاقد مع عمر مرموش خلال الميركاتو الصيفي الحالي معتبرًا أن اللاعب المصري يمتلك مواصفات تتناسب مع فلسفته الهجومية القائمة على السرعة والضغط والمرونة التكتيكية.

ويرى المدرب الإيطالي أن مرموش قادر على منح الفريق حلولًا هجومية متنوعة خاصة مع سعي توتنهام لتدعيم الخط الأمامي بلاعب يمتلك القدرة على اللعب في أكثر من مركز دون أن يفقد الفريق توازنه أو تنوعه الهجومي.

ورغم عدم وجود عرض رسمي معلن حتى الآن فإن اهتمام توتنهام يعكس المكانة التي بات يحظى بها اللاعب داخل الكرة الإنجليزية بعد المستويات التي قدمها في السنوات الأخيرة.

موسم لم يكن كما تمنى

انتقل مرموش إلى مانشستر سيتي وسط توقعات كبيرة إلا أن المنافسة القوية داخل كتيبة بيب جوارديولا حدّت من فرص ظهوره بصورة منتظمة.

وتواجد اللاعب في العديد من المباريات على مقاعد البدلاء بينما جاءت مشاركاته الأساسية أقل مما كان يطمح إليه وهو ما جعل فكرة الرحيل مطروحة بقوة إذا حصل على مشروع رياضي يمنحه دورًا أكبر داخل الملعب.

ورغم ذلك لم يفقد مرموش قيمته الفنية إذ لا يزال يحظى باهتمام أكثر من نادٍ أوروبي في ظل قناعة الكثير من المدربين بأنه يمتلك إمكانات لم تظهر بالكامل حتى الآن.

لماذا يريده توتنهام؟

اهتمام توتنهام بمرموش لا يرتبط بالاسم فقط وإنما بمجموعة من المميزات التي يراها دي زيربي ضرورية في المهاجم الذي يبحث عنه.

المرونة التكتيكية

من أبرز نقاط قوة مرموش قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي إذ يجيد المشاركة كمهاجم صريح أو جناح أيمن أو جناح أيسر بل ويمكنه أيضًا التحرك خلف رأس الحربة.

هذه المرونة تمنح الجهاز الفني خيارات عديدة أثناء المباريات وتساعد الفريق على تغيير طريقة اللعب دون الحاجة إلى إجراء تبديلات.

السرعة في المساحات

يعرف مرموش بسرعته الكبيرة وقدرته على الانطلاق في المساحات وهي ميزة أساسية في الكرة الإنجليزية خاصة مع الفرق التي تعتمد على التحولات السريعة والهجمات المرتدة.

ويرى دي زيربي أن اللاعب المصري يستطيع استغلال هذه النقطة لتشكيل خطورة مستمرة على دفاعات المنافسين سواء بالاختراق أو صناعة الفرص.

خبرة البريميرليج

رغم قلة مشاركاته اكتسب مرموش خبرة مهمة من وجوده داخل مانشستر سيتي والعمل تحت قيادة بيب جوارديولا كما تأقلم مع إيقاع الدوري الإنجليزي ومتطلباته البدنية والتكتيكية.

وتعد هذه النقطة عاملًا مهمًا بالنسبة لأي نادٍ يبحث عن لاعب جاهز لا يحتاج إلى فترة طويلة للتأقلم مع أجواء البطولة.

الحلول الفردية

يمتلك مرموش قدرات فردية مميزة سواء في المراوغة أو التسديد من خارج منطقة الجزاء أو تنفيذ الكرات الثابتة وهي عناصر تمنحه القدرة على صناعة الفارق في المباريات المغلقة عندما تعجز الحلول الجماعية عن اختراق الدفاعات.

هل يوافق مانشستر سيتي؟

يبقى موقف مانشستر سيتي هو العنصر الحاسم في مستقبل اللاعب فإذا حصل النادي على عرض يتناسب مع تقييمه المالي وكانت رؤية الجهاز الفني لا تمانع رحيل اللاعب فقد تفتح الإدارة الباب أمام الصفقة خاصة إذا كان مرموش نفسه يرغب في خوض تجربة تمنحه دقائق لعب أكثر.

أما إذا رأى ماريسكا المدير الفنى الجديد للسيتي أن اللاعب سيكون جزءًا من مشروع الموسم الجديد فقد يفضل الاحتفاظ به خصوصًا مع ازدحام جدول المباريات والمنافسة على أكثر من بطولة.

القرار في يد مرموش

من جانبه يدرك عمر مرموش أن المرحلة الحالية قد تكون من أهم محطات مسيرته الاحترافية فالاستمرار مع مانشستر سيتي يعني البقاء داخل أحد أفضل أندية العالم لكنه قد يفرض عليه القبول بدور محدود في بعض الفترات بينما يمنحه الانتقال إلى توتنهام فرصة أكبر للمشاركة بشكل أساسي وإثبات قدراته في فريق يطمح للمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.

ولهذا فإن أي قرار سيتخذه اللاعب سيكون مبنيًا على الموازنة بين قيمة المشروع الرياضي وعدد دقائق اللعب وطموحه الشخصي في مواصلة التطور.