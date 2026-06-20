قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محادثات سويسرا تشتعل.. هل تقترب واشنطن وطهران من اتفاق تاريخي؟ | فانس يكشف مفاجأة جديدة
بعد تداول الفيديو .. القبض على شخصين لوّح أحدهما بإشارة خادشة لسائح بالأقصر
غياب مهاجم منتخب بلجيكا «جيريمي دوكو» عن مواجهة إيران بسبب أزمة صحية
ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب
الزمالك يضع تصميمًا مبدئيًا لفرع النادي الجديد بـ 6 أكتوبر.. مشروع رياضي واستثماري ضخم | شاهد
الكشف عن رولز رويس جوست توريست تروفي الجديدة.. صور
الموسم الرمضاني 2026.. كواليس مُثيرة يكشفها محمد علي رزق عن مسلسلي «درش» و«على قد الحب» | فيديو
مقترح برلماني لإنشاء مدارس مصرية بأوروبا .. ومنظومة رقمية لحماية المال العام
برلماني: أرض الزمالك الجديدة بأكتوبر في موقع متميز وتحيط بها مناطق طبية وتعليمية ورياضية|فيديو
نفاد كامل للتذاكر ومكافآت استثنائية لتحفيز لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا
مهيب عبد الهادي يستعرض سيناريوهات منتخب مصر في دور الـ32 .. ويطرح سؤالًا للجماهير
حسين لبيب: توجيهات الرئيس السيسي أنهت أزمة فرع الزمالك بعد أكثر من 20 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حل القضية الفلسطينية وتطوير ضخم للبنية التحتية المصرية.. رسائل مهمة من أبو العينين بمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
هاني حسين

شارك النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، في فعاليات منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، وألقى كلمة هامة تحدث فيها عن إنجازات الدولة المصرية وطالب فيها بضرورة حفظ حقوق الشعب الفلسطيني . 

إعادة هندسة العالم اقتصاديا 

وجه النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، الشكر والتقدير إلى المملكة المغربية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا على تنظيم منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي .

وقال أبو العينين في كلمته  في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" العالم اليوم يعاد هندسته الاقتصادية والتحديات تتصاعد والإقليم في قلب الأزمة".


وتابع أبو العينين :" التحديات العالمية تتجمع اليوم في الشرق الأوسط وأنتهز هذه الفرصة أن أرحب بالاتفاق الذي حدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ".


وأكمل ابو العينين :" ندعو الله ان يكون اتفاق الولايات المتحدة وأيران بادرة أمل وخير وسلام لأمن المنطقة بأسرها ".


وتابع أبو العينين :" أحيي كل من ساهم في إحلال السلام في الشرق الأوسط ". 


حل القضية الفلسطينية 

أكد  النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي،  أن  دول الخليج تعرضت إلى اعتداءات إيرانية غير مبررة لكنها تحلت بضبط النفس .


وقال أبو العينين ، :"  يجب ألا ننسى حقوق الشعب الفلسطيني  في إقامة دولته المستقلة ".

وتابع أبو العينين :"  يجب أن يتم حل القضية الفلسطينية من جذورها وحل الدولتين وعدم تهجير الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة  ".


وأكمل ابو العينين :"  نحن مطالبون بالكثير في ظل تحديات العالم والشرق الأوسط وفي أكتوبر الماضي تقدم الاتحاد الأوروبي بميثاق جديد وضع خارطة طريق للتعامل بين دول الشمال والجنوب ".

وتابع أبو العينين :" الميثاق وضع كل التحديات المستقبلية التي يجب أن يتم وضع حدود لها ويجب العمل على استغلال كل قدرات دول الشرق الاوسط وأفريقيا ".

تطوير البنية التحتية في مصر 

قال أبو العينين في كلمته  في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، :"   مصر شهدت تطور هائل في البنية التحتية الخاصة بها ".

وتابع أبو العينين :"   مصر قامت بتنفيذ العديد من التشريعات التي تحفز الاستثمار كما قامت بتوسيع قناة السويس لاستيعاب كميات أكبر من حركة التجارة الدولية".

وأكمل ابو العينين :"   مصر أنشات  أكثر من 20 ألف كيلو طرق من اجل نقل البضائع "، مضيفا:" هناك تطوير هائل في البنية الأساسية داخل المواني المصرية ".

وتابع أبو العينين :"  مصر تعمل على ان تكون مركز للتجارة الدولية سواء في ميناء السخنة او الإسكندرية او دمياط "، مضيفا:" مصر انشات 50 مدينة صناعية جديدة خلال الـ 10 سنوات الماضية".

رسائل لرجال الأعمال والإعلام 

أكد  النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي،  أن رجال الأعمال مطالبون بانتهاز الفرص وأن يحذوا حذو سابقيهم في التقدم التكنولوجي ونقل التكنولوجيا والعلم.


وقال أبو العينين في كلمته  في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، :"  رسالتي للإعلام أنهم  قوة تسويق الأفكار وممارسة النقد بكفاءة عالية".

وتابع أبو العينين :" بين رجال الأعمال ورجال الإعلام والبرلمانيين والحكومات نستطيع أن نحقق الهدف المنشود".

السياحة المصرية بخير 

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن السياحة المصرية بخير، ونقترب من حلم 30 مليون سائح سنويًا.


وقال أبو العينين، في كلمته في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، ،: "نتعاون مع أوروبا في صناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الطاقات الشمسية، والصناعات الإلكترونية والبرمجيات، وصناعات البترول الكيميائية".

وأضاف أبو العينين: "مشاكل التمويل أزمة يجب أن نجد لها حلا، ونضع لها أسسا جديدة في التمويل"، مضيفا: "يجب أن نحتفي بكل إمكانيات الصناعات، وقيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة".

وأكمل أبو العينين: "الحقيقة موضوع الذكاء الاصطناعي هو تحد كبير لنا جميعا، فهو لغة العصر الحديث".

أبو العينين محمد أبو العينين اخبار التوك شو مصر المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

امتحانات الثانوية

حقيقة قطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة 2026 | اعرف القصة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

الطقس في مصر

أمطار في عز الحر .. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا

ترشيحاتنا

اتحاد الرأس الاخضر

اتحاد الرأس الأخضر يوضح حقيقة سفر والدة حارس المنتخب

منتخب ألمانيا

كأس العالم.. هدف مُلغى لألمانيا ضد كوت ديفوار

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف عن الجهاز الفني لـ الحسين عموته مع الأهلي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| فضل شاكر مهدد بالعمى بسبب هذا المرض.. لماذا ينجذب البعوض إلى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

كله بهاريز .. طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

ورق العنب
ورق العنب
ورق العنب

طريقة عمل الليزي كيك بالشوكولاتة.. حلوى باردة بدون فرن

طريقة عمل الليزي كيك
طريقة عمل الليزي كيك
طريقة عمل الليزي كيك

بحضور نجوم الفن .. راعي مصر تنظم حفلًا خيريًا في سيدني لدعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر

نجوم الفن فى فى حفل راعي مصر
نجوم الفن فى فى حفل راعي مصر
نجوم الفن فى فى حفل راعي مصر

فيديو

ايمان عبد اللطيف

صاحبة منشور مستشفى الشاطبي.. إحالة الدكتورة أمينة سويدان للمحاكمة

ايمان عبد اللطيف

رسالة وزير التعليم لطلبة الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق الامتحانات

ايمان عبد اللطيف

عدد الأسئلة ودرجة النجاح.. توضيح عاجل من التعليم يخص مادة الدين بالثانوية العامة

ايمان عبد اللطيف

إنجاز غاب 64 عاما.. كأس العالم 2026 مونديال الأرقام القياسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد