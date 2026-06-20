حل القضية الفلسطينية وتطوير ضخم للبنية التحتية المصرية.. رسائل مهمة من أبو العينين بمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي

شارك النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، في فعاليات منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، وألقى كلمة هامة تحدث فيها عن إنجازات الدولة المصرية وطالب فيها بضرورة حفظ حقوق الشعب الفلسطيني .

إعادة هندسة العالم اقتصاديا

وجه النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، الشكر والتقدير إلى المملكة المغربية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا على تنظيم منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي .

وقال أبو العينين في كلمته في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" العالم اليوم يعاد هندسته الاقتصادية والتحديات تتصاعد والإقليم في قلب الأزمة".



وتابع أبو العينين :" التحديات العالمية تتجمع اليوم في الشرق الأوسط وأنتهز هذه الفرصة أن أرحب بالاتفاق الذي حدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ".



وأكمل ابو العينين :" ندعو الله ان يكون اتفاق الولايات المتحدة وأيران بادرة أمل وخير وسلام لأمن المنطقة بأسرها ".



وتابع أبو العينين :" أحيي كل من ساهم في إحلال السلام في الشرق الأوسط ".



حل القضية الفلسطينية

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن دول الخليج تعرضت إلى اعتداءات إيرانية غير مبررة لكنها تحلت بضبط النفس .



وقال أبو العينين ، :" يجب ألا ننسى حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ".

وتابع أبو العينين :" يجب أن يتم حل القضية الفلسطينية من جذورها وحل الدولتين وعدم تهجير الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ".



وأكمل ابو العينين :" نحن مطالبون بالكثير في ظل تحديات العالم والشرق الأوسط وفي أكتوبر الماضي تقدم الاتحاد الأوروبي بميثاق جديد وضع خارطة طريق للتعامل بين دول الشمال والجنوب ".

وتابع أبو العينين :" الميثاق وضع كل التحديات المستقبلية التي يجب أن يتم وضع حدود لها ويجب العمل على استغلال كل قدرات دول الشرق الاوسط وأفريقيا ".

تطوير البنية التحتية في مصر

قال أبو العينين في كلمته في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، :" مصر شهدت تطور هائل في البنية التحتية الخاصة بها ".

وتابع أبو العينين :" مصر قامت بتنفيذ العديد من التشريعات التي تحفز الاستثمار كما قامت بتوسيع قناة السويس لاستيعاب كميات أكبر من حركة التجارة الدولية".

وأكمل ابو العينين :" مصر أنشات أكثر من 20 ألف كيلو طرق من اجل نقل البضائع "، مضيفا:" هناك تطوير هائل في البنية الأساسية داخل المواني المصرية ".

وتابع أبو العينين :" مصر تعمل على ان تكون مركز للتجارة الدولية سواء في ميناء السخنة او الإسكندرية او دمياط "، مضيفا:" مصر انشات 50 مدينة صناعية جديدة خلال الـ 10 سنوات الماضية".

رسائل لرجال الأعمال والإعلام

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن رجال الأعمال مطالبون بانتهاز الفرص وأن يحذوا حذو سابقيهم في التقدم التكنولوجي ونقل التكنولوجيا والعلم.



وقال أبو العينين في كلمته في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، :" رسالتي للإعلام أنهم قوة تسويق الأفكار وممارسة النقد بكفاءة عالية".

وتابع أبو العينين :" بين رجال الأعمال ورجال الإعلام والبرلمانيين والحكومات نستطيع أن نحقق الهدف المنشود".

السياحة المصرية بخير

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن السياحة المصرية بخير، ونقترب من حلم 30 مليون سائح سنويًا.



وقال أبو العينين، في كلمته في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، ،: "نتعاون مع أوروبا في صناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الطاقات الشمسية، والصناعات الإلكترونية والبرمجيات، وصناعات البترول الكيميائية".

وأضاف أبو العينين: "مشاكل التمويل أزمة يجب أن نجد لها حلا، ونضع لها أسسا جديدة في التمويل"، مضيفا: "يجب أن نحتفي بكل إمكانيات الصناعات، وقيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة".

وأكمل أبو العينين: "الحقيقة موضوع الذكاء الاصطناعي هو تحد كبير لنا جميعا، فهو لغة العصر الحديث".