قوة تسويق الأفكار والنقد بكفاءة.. أبو العينين يوجه رسالة هامة إلى الإعلام

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن رجال الأعمال مطالبون بانتهاز الفرص وأن يحذوا حذو سابقيهم في التقدم التكنولوجي ونقل التكنولوجيا والعلم.

وقال أبو العينين في كلمته في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رسالتي للإعلام أنهم قوة تسويق الأفكار وممارسة النقد بكفاءة عالية".

وتابع أبو العينين :" بين رجال الأعمال ورجال الإعلام والبرلمانيين والحكومات نستطيع أن نحقق الهدف المنشود".

وأكمل أبو العينين :" مشاكل التمويل أزمة يجب أن نجد لها حلا ويجب أن نضع لها أسسا جديدة في التمويل، كما يجب أن نحتفي بكل إمكانيات الصناعات وقيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة".

