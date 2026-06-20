حل الدولتين ضرورة.. أبو العينين: يجب ألا ننسى حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن دول الخليج تعرضت إلى اعتداءات إيرانية غير مبررة لكنها تحلت بضبط النفس .

وقال أبو العينين في كلمته في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب ألا ننسى حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ".

وتابع أبو العينين :" يجب أن يتم حل القضية الفلسطينية من جذورها وحل الدولتين وعدم تهجير الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ".



وأكمل ابو العينين :" نحن مطالبون بالكثير في ظل تحديات العالم والشرق الأوسط وفي أكتوبر الماضي تقدم الاتحاد الأوروبي بميثاق جديد وضع خارطة طريق للتعامل بين دول الشمال والجنوب ".

وتابع أبو العينين :" الميثاق وضع كل التحديات المستقبلية التي يجب أن يتم وضع حدود لها ويجب العمل على استغلال كل قدرات دول الشرق الاوسط وأفريقيا ".

