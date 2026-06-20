أحمد موسى: أبو العينين يتحدث عن مصر ونهضتها في كل مناسبة دولية يشارك فيه

علق الإعلامي أحمد موسى، على كلمة النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج.



وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن النائب محمد أبو العينين في كل مناسبة أو اجتماع يتحدث عن مصر ونهضتها في كافة المجالات، سواء كانت هذه النهضة في البنية التحتية أو السياحة أو الصناعة أو التعليم أو التحول للطاقة النظافة.

وتابع: «أنا حضرت عشرات المؤتمرات للنائب محمد أبو العينين وفي كل مرة يتحدث عن مصر، في مؤتمر مراكش من دول أعضاء البرلمان الاورومتوسطي، تحدث عن مصر وكل ما تقوم بها».

وأكمل: «أن النائب محمد أبو العينين يتحدث عادة عن السلام في فلسطين وأهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة»

