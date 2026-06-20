معادلة جديدة في هرمز .. أحمد موسى : ترامب عايز تفاهمات مع ايران قبل انتخابات التجديد النصفي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحرس الثوري الإيراني اعلن اغلاق مضيق هرمز من جديد بسبب خرق واشنطن وإسرائيل لمذكرة التفاهم وقيام إسرائيل بشن هجمات على لبنان.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أمريكا قالت ان مضيق هرمز مفتوح ولم يتم غلقه والحكومة الإيرانية اكدت ضرورة الزام أمريكا بالتعهدات بموجب مذكرة التفاهم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" ايران اكدت ان مضيق هرمز لن يعود كما كان ورئيس البرلمان الإيراني اكد ان ايران سوف تحصل رسوما مقابل خدمات تقدمها للسفن العابرة للمضيق".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أسعار برميل البترول الان اقل من ٨٠ دولار لكن محدش يعلم الأسعار هتوصل لايه الفترة المقبلة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" ترامب عايز تفاهمات مع ايران قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة ".

