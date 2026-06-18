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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| رئيس الوزراء: نستهدف زيادة استحواذ القطاع الخاص على 65% من الاستثمارات خلال عامين.. أحمد موسى: ترامب يقدر مكانة مصر وعلاقته بالسيسي قوية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

رئيس الوزراء: نستهدف زيادة استحواذ القطاع الخاص على 65% من الاستثمارات خلال عامين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر تجاوز 56.5%، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة هذه النسبة لتصل إلى 65% خلال العامين المقبلين، في إطار خطتها لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

أحمد موسى: ترامب يقدر مكانة مصر وعلاقته بالسيسي قوية.. واتفاق جنيف ما زال غامضًا
تحدث الإعلامي أحمد موسى عن طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدًا أنها تشهد مستوى من التنسيق والتفاهم يعكس أهمية الشراكة بين البلدين، مشيرًا إلى ما وصفه بالعلاقة القوية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وزير المالية: تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتوافق مع برنامج الحكومة حتى 2030
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف توفير إطار استراتيجي واضح وبسيط، يحدد توجهات الدولة في عدد من الملفات الرئيسية، بما يشمل سياسات الاستثمار والتنمية الصناعية والسياسات الضريبية.

انفراجة مُرتقبة لأزمة المعاشات.. البرلمان يكشف موعد إنهاء المشكلة وصرف التعويضات للمُتضررين
أكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن الاجتماع الذي عُقد لمناقشة أزمة تأخر صرف بعض مستحقات المعاشات كان مهمًا وصعبًا في الوقت ذاته، نظرًا لارتباطه بحقوق آلاف المواطنين من أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد مناقشات مكثفة وغضبًا واضحًا من عدد من النواب بسبب تداعيات الأزمة.

حسين لبيب يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك: انتهاء أزمة أرض أكتوبر وتخصيص 65 فدانًا لمستقبل النادي

أعلن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انتهاء أزمة أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، والتي ظلت عالقة لأكثر من عقدين، مؤكدًا أن الملف وصل إلى مرحلة الحل النهائي بدعم وتوجيهات من مؤسسات الدولة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والاستثمار داخل القلعة البيضاء.

مصلحة الضرائب: حزمة تيسيرات وإعفاءات لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية
أكد الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، أن الدولة المصرية تواصل جهودها لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية؛ من خلال تقديم حوافز وتسهيلات تسهم في تعزيز نمو الأنشطة الاقتصادية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والضريبية.

آية عبدالحميد تحذر من كشف أسرار البيوت على السوشيال ميديا: الخصوصية خط الدفاع الأول عن الأسرة
أكدت الدكتورة آية عبدالحميد، استشاري العلاقات الأسرية والتربوية، أن مواقع التواصل الاجتماعي أحدثت تغييرات كبيرة في شكل العلاقات داخل الأسر، موضحة أن المشكلة لا تكمن في استخدام السوشيال ميديا نفسها، وإنما في غياب الوعي بحدود الخصوصية وطريقة مشاركة تفاصيل الحياة اليومية.



مجدي بدران يحذر من "حساسية شهر العسل": قنابل خفية داخل الشقق الجديدة تهدد الجهاز التنفسي

حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من وجود عوامل بيئية داخل بعض الشقق الجديدة أو الوحدات السكنية المستأجرة قد تتسبب في ظهور أعراض الحساسية ومشكلات الجهاز التنفسي، موضحًا أن الانتقال إلى منزل جديد لا يعني دائمًا بيئة صحية خالية من مسببات الحساسية.


ترامب: نستطيع قصف العالم نوويا أكثر من 400 مرة.. وسنحصل على اليورانيوم الإيراني المخصب
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تمتلك قدرات نووية ضخمة تمكنها من "قصف العالم نووياً أكثر من 400 مرة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن واشنطن لا تسعى إلى استخدام هذه القدرات.

ماكرون: يجب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وعدم فرض أي رسوم عليها
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وعدم فرض أي رسوم عليها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.


 

رئيس الوزراء وزير المالية أحمد موسى ترامب المعاشات

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