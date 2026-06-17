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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: ترامب يقدر مكانة مصر وعلاقته بالسيسي قوية.. واتفاق جنيف ما زال غامضًا

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدًا أنها تشهد مستوى من التنسيق والتفاهم يعكس أهمية الشراكة بين البلدين، مشيرًا إلى ما وصفه بالعلاقة القوية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

رؤية واضحة تجاه عدد من الملفات

وأشار موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الرئيس الأمريكي يمتلك رؤية واضحة تجاه عدد من الملفات الإقليمية والدولية، لافتًا إلى إمكانية أن يكون له دور خلال الفترة المقبلة في بعض القضايا المهمة، ومنها ملف سد النهضة.

وأوضح أن ترامب أشاد بالرئيس السيسي ووصفه بالشخصية القوية، كما أظهر تقديرًا كبيرًا للعلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن، وهو ما انعكس أيضًا في أجواء الاستقبال والتواصل بين الجانبين.

همية الدور المصري

وأضاف موسى أن الرئيس الأمريكي يدرك أهمية الدور المصري في المنطقة، ويولي اهتمامًا خاصًا بالعلاقات مع مصر، مؤكدًا أن قوة الروابط بين البلدين محل تقدير من مختلف الأطراف.

كما تطرق إلى الاتفاق المنتظر توقيعه في مدينة جنيف يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن تفاصيله الرسمية لم تُعلن حتى الآن، رغم تداول معلومات وبنود منسوبة إليه خلال الأيام الماضية.

وأكد أن البنود الـ14 التي جرى تداولها بشأن الاتفاق تم نفي صحتها، ما يزيد من حالة الترقب حول طبيعة الاتفاق ومضمونه الحقيقي، في انتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.

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