أحمد موسى يُحذّر: الحرب وارد عودتها بعد انتخابات التجديد النصفي في أمريكا | فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن التطورات المتعلقة بالملف الإيراني الإسرائيلي لا تزال تحمل مؤشرات تصعيد خطير، مشيرًا إلى أن هناك خططًا عسكرية وسياسية مستمرة قد لا تتوقف حتى في حال وجود اتفاقات دولية.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"نتنياهو عنده خطة بالنسبة لإيران لن يتوقف عن تنفيذها سواء فيه اتفاق بين أمريكا وإيران، وإسرائيل بتقول إنها مش ملتزمة بالاتفاق".

وأضاف: "إسرائيل لن تتوقف إلا لما تنتهي من الخطة، ونفذوا جزءًا من الخطة وإسرائيل هتستمر، وإحنا كلنا عايزين السلام، والحرب ليها تداعيات خطيرة جدًا".

وتابع: "الحرب دي ممكن تعود بعد 5 شهور وارد جدًا بعد التجديد النصفي، وإيران لديها كميات هائلة من اليورانيوم ولكن نسبة تخصيب أقل وأمريكا عايزة اليورانيوم، وأزمة النووي الإيراني مش هتنتهي في شهرين زي ما بيقول ترامب.