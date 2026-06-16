أحمد موسى مشيدا بمحمد هاني: أهم ظهير أيمن عندنا.. وأجبر دوكو على تغيير مركزه

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء لاعبي منتخب مصر عقب المواجهة القوية أمام المنتخب البلجيكي، مؤكدًا أن عددًا من نجوم المنتخب قدموا مستويات استثنائية تستحق التقدير، وفي مقدمتهم محمد هاني ومصطفى شوبير.

وقال خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "محمد هاني إمبارح له تحية خاصة، أجبر دوكو إمبارح على تغيير مركزه، وأهم ظهير أيمن عندنا، ومكانه دلوقتي احتراف في أوروبا".

وأضاف: "ونجم منتخب ألمانيا وقف مع محمد هاني وحياه، واللي عمله مصطفى شوبير إمبارح حارس مرمى ممتاز، يا مصطفى ما شاء الله عليك، هيجيلك احتراف أنت ومحمد هاني".

وأشار إلى الإشادات التي حصدها محمد هاني بعد المباراة، قائلًا: "مجدي يوسف قال التلفزيون البلجيكي كانوا عاملين تحليل ساعة ونص بيتكلموا عن محمد هاني، وده مش جاي من فراغ".

واختتم: "دوكو أي لاعب قدامه بيعدي منه ومعملش حاجة إمبارح، وعندنا رجالة عملوا ماتش في منتهى الروعة