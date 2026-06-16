لو صحيح تبقى جريمة.. أحمد موسى يطالب بالتحقيق العاجل فيما نشر بشأن مستشفى الشاطبي

علق الإعلامي أحمد موسى، على ما نشر مؤخرا بشان مستشفى الشاطبي، قائلا:" عشرات الآلاف من الاطباء يؤدوا عمل كبير لتقديم الخدمات الطبية".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع علة قناة " صدى البلد"، :" لو حد ارتكب خطأ مهني يحاسب عليه ولا يتسامح أحد مع اي أخطاء طبية ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" طبيبة مصرية تحصل على فترة امتياز في مستشفى الشاطبي تتحدث عن وقائع وحتى الآن لم يخرج أحد يتحدث عن مدى صحة هذه الوقائع".

وتابع موسى :" يجب فتح تحقيق عاجل من كل اجهزة الدولة للتوصل إلى حقيقة ما يحدث في مستشفى الشاطبي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" محدش هيسيب أي حد يرتبك خطأ او جريمة بدون حساب ومفيش مهنة كل اللي فيها 100% والاخطاء واردة، و إذا ثبت ما تم نشره على السوشيال ميديا فهي جرائم جنائية ".