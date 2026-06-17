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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يطالب بالتحقيق العاجل فيما نشر بشأن مستشفى الشاطبي.. وزير التموين : التوسع في مشروع الكارت الموحد بالمحافظات خلال 6 أشهر. | اخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ضياء رشوان: تحولات الشرق الأوسط ستؤثر لعقود.. وإعادة الترتيب أصبحت ضرورة
قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في مصر، إن الشرق الأوسط يُعاد تشكيله، "لدينا خليج عربي، ومعه دول شقيقة أخرى مثل الأردن والعراق، أصيبت بأضرار كبيرة، وهذه الأضرار لا تقتصر على الأمن والسلم الحاليين، بل ستؤثر أيضًا في المستقبل، وفي الذهنية والصورة العامة".


بعد بورسعيد | وزير التموين : التوسع في مشروع الكارت الموحد بالمحافظات خلال 6 أشهر
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءة الخدمات التموينية يمثلان أولوية رئيسية منذ توليه مسؤولية الوزارة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على استمرار العمل لإيجاد آليات أكثر دقة وعدالة في وصول الدعم إلى مستحقيه.

التموين : رقابة صارمة على المخابز في المنظومة الجديدة
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدور الرقابي للوزارة سيظل قائمًا بشكل كامل ضمن أي تطوير جديد لمنظومة الخبز، مشددًا على أن الدولة لن تتخلى عن مسؤوليتها في متابعة أداء المخابز ومقدمي الخدمات الغذائية وضمان الالتزام بالمعايير المحددة.


زوجة حسام حسن مدرب منتخب مصر: محمد هانى أداؤه كان عالميًا
أشادت دان آدم زوجة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، بالمستوى الذي قدمه محمد هاني خلال المباراة، مؤكدة أن اللاعب تعرض لانتقادات رغم تقديمه أداءً مميزاً في العديد من اللقطات، كما تحدثت عن صعوبة مواجهة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، معربة عن أملها في مواصلة المنتخب الوطني مشواره نحو المباراة النهائية.


لو صحيح تبقى جريمة.. أحمد موسى يطالب بالتحقيق العاجل فيما نشر بشأن مستشفى الشاطبي
علق الإعلامي أحمد موسى، على ما نشر مؤخرا بشان مستشفى الشاطبي، قائلا:"  عشرات الآلاف من الاطباء يؤدوا عمل كبير لتقديم الخدمات الطبية".


أبو العينين: نريد أن نبني سلاما عادلا.. وأصل المشكلة هو الاحتلال الإسرائيلي\
علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في  اجتماعات اللجنة السياسة والأمنية والدفاع بالبرلمان الأورومتوسطي .


السرطان والزهايمر .. جمال شعبان يكشف أمراضًا خطيرة حال تناول القصب مغشوشًا
أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الجميع تابع خلال الأيام الماضية ما أُثير بشأن عصير القصب وإضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم إليه.


في قمة السبع.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة مجموعة السبع في فرنسا .


خالد عباس: العاصمة الإدارية جاهزة لاستضافة أكبر الفعاليات.. و50 ألف موظف يعملون من مقار الحكومة الجديدة
قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت تمتلك المقومات الكاملة لاستضافة كبرى الفعاليات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن منطقة "الفان زون" تعكس رسالة دعم وطنية واضحة لأبطال المنتخب، مفادها أن الشعب المصري يقف خلفهم ويترقب منهم أداءً مشرفاً خلال منافسات كأس العالم.


جيش الاحتلال يعلن تدمير منصة صواريخ لحزب الله في جنوب لبنان
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك ضمن عملياته العسكرية المستمرة في المنطقة الحدودية؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

موسى احمد موسى اخبار التوك شو التموين مصر

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