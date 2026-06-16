خالد عباس: العاصمة الإدارية جاهزة لاستضافة أكبر الفعاليات.. و50 ألف موظف يعملون من مقار الحكومة الجديدة

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت تمتلك المقومات الكاملة لاستضافة كبرى الفعاليات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن منطقة "الفان زون" تعكس رسالة دعم وطنية واضحة لأبطال المنتخب، مفادها أن الشعب المصري يقف خلفهم ويترقب منهم أداءً مشرفاً خلال منافسات كأس العالم.

مشروع العاصمة الإدارية

وأوضح عباس خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن نجاح مشروع العاصمة الإدارية بدأ من مرحلة التخطيط الاستراتيجي الشامل، حيث تم وضع رؤية متكاملة منذ البداية تشمل مختلف الخدمات والمرافق، إلى جانب الاهتمام بالجانب الثقافي والفني، بما يضمن إنشاء مدينة متكاملة لا تقتصر على كونها مقراً للإدارة والحكومة فقط.

خطط التوسع المستقبلية

وأشار إلى الانتهاء من تجهيز نحو 600 فدان أصبحت جاهزة للتشغيل الفوري، مع وجود 400 فدان أخرى ضمن خطط التوسع المستقبلية، مؤكداً أن الهدف الرئيسي للمشروع يتمثل في توفير بيئة حضارية متطورة ومستوى معيشة يواكب أحدث المعايير العالمية.

معدلات التشغيل والخدمات

وأضاف عباس أن العاصمة الإدارية تشهد تطوراً مستمراً في معدلات التشغيل والخدمات، لافتاً إلى أنه بحلول يوليو المقبل تكون قد مرت ثلاث سنوات كاملة على انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الجديدة، حيث يباشر نحو 50 ألف موظف أعمالهم بشكل يومي من مقارهم الحكومية، بما يعكس نجاح منظومة التشغيل واستقرار العمل داخل المدينة الحديثة.