العاصمة الإدارية تستعد لانطلاق فعاليات عرض مباريات كأس العالم بشاشة عملاقة واحتفالات فنية

قال الإعلامي محمد شردي، إن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد انطلاق فعاليات عرض مباريات كأس العالم عبر شاشة عملاقة، في أجواء جماهيرية تهدف لتوفير تجربة مشاهدة استثنائية لعشاق كرة القدم.

شاشة عملاقة لنقل المباريات

وأوضح شردي خلال برنامج الحياة اليوم، أن الفعاليات تبدأ اليوم في منطقة الأعمال المركزية، حيث يتم بث مباريات المونديال عبر واحدة من أكبر الشاشات في مصر وإفريقيا، مع تجهيز المنطقة لاستقبال الجماهير.

حفل افتتاح وفعاليات فنية

وأشار إلى أن حفل افتتاح البطولة سيتم بثه مباشرة من المكسيك في تمام العاشرة مساءً، بالتزامن مع حفل فني يحييه الفنان تامر حسني داخل منطقة AFZ ضمن الفعاليات المصاحبة.

دخول مجاني وتنظيم مسبق

وأكد الإعلامي أن الدخول إلى الفعاليات سيكون مجانًا، مع ضرورة الحجز المسبق عبر منصة “تذكرتي” لضمان التنظيم واستيعاب الأعداد الكبيرة من الجماهير.

خدمات ومناطق ترفيهية

ولفت شردي إلى أنه تم تجهيز محيط الفعاليات بعدد من الخدمات والمناطق الترفيهية التي تضم مطاعم وخدمات متنوعة، لتوفير تجربة متكاملة للجماهير أثناء متابعة المباريات.

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