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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نقل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية إلى العاصمة الإدارية.. خاص

الرقابة على المصنفات الفنية
الرقابة على المصنفات الفنية
أحمد إبراهيم

أكد مصدر بالرقابة على المصنفات الفنية نقل الجهاز خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة الإدارية. 

وقال المصدر لموقع صدى البلد : هناك بعض التجهيزات التى تسبق عملية النقل حيث يقام حاليا بالعاصمة الإدارية وبناء عليه يتم نقل الجهاز ويتم مباشرة العمل بعد الاستقرار بشكل نهائي. 

استقالة عبد الرحيم كمال 

قرر السيناريست عبد الرحيم كمال تقديم استقالته عن رئاسة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ليمارس عمله كأحد المبدعين فى عالم الكتابة. 

وكشفت مصادر لموقع صدى البلد  عن أن عبد الرحيم كمال قام بتقديم استقالة مرتين سابقتين الأولى فى فترة وزارة الدكتور أحمد فؤاد هنو إلا أن وزير الثقافة رفض استقالته وعاد لتقديمها مجددا عقب تولي الدكتورة جيهان زكي لوزارة الثقافة إلا أنها رفضت أيضا. 

وأضافت المصادر أن قرار الاستقالة نابع من حرصه الشديد على ممارسة إبداعه الفنى ككاتب وسيناريست، وخاصة أنه فى خلال الفترة التى تولى فيها رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية زاد فيها حرية التعبير والإبداع وساعد فى خروج عدد من الأعمال الفنية الى النور مثل فيلم الملحد وسفاح التجمع غيرها من الأعمال. 

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