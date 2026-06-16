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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة من «يا ورد على فل وياسمين»

ياورد علي فل وياسمين
ياورد علي فل وياسمين
أحمد البهى

تطرح منصة mbc شاهد، في الساعات الأولى من صباح الغد، آخر حلقات مسلسل ياورد على فل وياسمين.

ومن المقرر عرض الحلقة 15 والأخيرة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا. 

ورد علي فل وياسمين : 

تمكن مسلسل ورد علي فل وياسمين من تصدر نسب المشاهدة في مصر، بعد بدء عرضه بأسبوع. 

واحتل مسلسل ورد علي فل وياسمين المركز الاول، من أصل 10 مراكز للمسلسلات الأعلي مشاهدة في مصر، عبر منصة شاهد. 

أبطال مسلسل ورد على فل وياسمين

مسلسل ورد على فل وياسمين من بطولة صبا مبارك، أحمد عبد الوهاب، ميمي جمال، وليد فواز، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل ورد على فل وياسمين

تدور أحداث المسلسل، حول شخصين من خلفيات متنافرة، يلتقيان ويقعان في الحب في مرحلة حرجة من حياتهما، “إلهام” الكوافيرة المُطلقة التي ترعى ابنها وأمها وتعيش حياة فوضوية، و"طارق" طبيب التحاليل الذي يعيش في عالم يحده أبوه وأمه وعمله ودراسته وتجاربه وأحلامه الطفولية.

ورد علي فل وياسمين صبا مبارك أحمد عبد الوهاب

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