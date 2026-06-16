ليلى علوي تروّج لـ«ابن مين فيهم»: ماجدة لن تمرر الأمر بسهولة.. ورشدي في ورطة

روّجت الفنانة ليلى علوي لفيلمها الجديد «ابن مين فيهم»، المقرر طرحه قريبًا بدور العرض، معبرة عن حماسها الكبير لاستقبال الجمهور للعمل، ومؤكدة تطلعها لأن ينال إعجاب المشاهدين ويحقق نجاحًا واسعًا عند عرضه.

ونشرت ليلى علوي عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»، البوستر الترويجى للعمل، وعلقت عليه قائلةً: «ماجدة شكلها مش ناوية تعدّيها بسهولة.. وواضح إن رشدى وقع فى مشكلة».

واختتمت ليلى منشورها كاشفةً ميعاد طرح الفيلم: «مستنيينكم يوم 9 يوليو فى جميع سينمات مصر والوطن العربي».

ومؤخرًا، طرحت الشركة المنتجة لفيلم «ابن مين فيهم؟» الإعلان الرسمى للفيلم، بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد، استعدادًا لإطلاق فى جميع صالات السينما بمصر والدول العربية ابتداءً من 9 يوليو المقبل.

وخلال البرومو، تقوم المحامية ماجدة (ليلى علوي) بإخبار رشدى (بيومى فؤاد)، بأن عمته (هالة فاخر) توفيت وتركت له ثروتها بالكامل، لكنه لن يحصل على هذه الثروة إلا بشرط واحد، وهو أن يجد ابنه الذى أنجبه من إحدى زيجاته العابرة المتعددة، وهو لا يعلم عنه شيئًا.

طوال الإعلان الرسمى، ندخل فى رحلة مع ليلى علوى وبيومى فؤاد يلتقيان خلالها بشخصيات نسائية من خلفيات متعددة وفى عوالم واقعية وأخرى غريبة الأطوار، لكى يكتشفوا فى النهاية «ابن مين فيهم؟».