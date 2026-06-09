ليلى علوي تساعد بيومي فؤاد في البحث عن ابنه .. صور جديدة من فيلم ابن مين فيهم؟

أعلن صناع فيلم “ابن مين فيهم؟” انطلاق عرضه يوم 9 يوليو المقبل، تم إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم المغامرة الكوميدي المنتظر للنجمين ليلى علوي وبيومي فؤاد، والذي يكشف عن عالم مبهج وصاخب جدًا في خلفية المغامرة المثيرة التي تعيشها شخصيات الفيلم.



تبدأ المغامرة المثيرة مع بداية الإعلان الرسمي، عندما تقوم المحامية ماجدة (ليلى علوي) بإخبار رشدي (بيومي فؤاد)، بأن عمته (هالة فاخر) توفيت وتركت له ثروتها بالكامل، لكنه لن يحصل على هذه الثروة إلا بشرط واحد، وهو أن يجد ابنه الذي أنجبه من إحدى زيجاته العابرة المتعددة، وهو لا يعلم عنه شيئًا. طوال الإعلان الرسمي ندخل في رحلة مع ليلى علوي وبيومي فؤاد يلتقون خلالها بشخصيات نسائية من خلفيات متعددة وفي عوالم واقعية وأخرى غريبة الأطوار، لكي يكتشفوا في النهاية "ابن مين فيهم؟".



فيلم "ابن مين فيهم؟" من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي وهو من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد، مع العديد من النجوم الذين سيكونوا مفاجآت الفيلم مع تتابع الأحداث، تبدأ بظهور خاص للفنانة الكبيرة هالة فاخر، بالإضافة إلى ضيوف الشرف شيماء سيف ودينا محسن (ويزو) ورانيا يوسف وانتصار، بمشاركة محمد طعيمة وزينة منصور وداليا العمري. فيلم "ابن مين فيهم؟" من إنتاج ڤوكس ستوديوز واستوديوهات دبي.



تدور أحداث "ابن مين فيهم؟" حول رشدي (بيومي فؤاد)، رجل أعمال مستهتر تنقلب حياته بعد وفاة عمته وتركها له ميراثًا ضخمًا… بشرط واحد: أن يعثر على ابنه من إحدى زيجاته العابرة.



وحينها تدخل حياته المحامية الصارمة ماجدة (ليلى علوي)، فيؤدي هذا الصدام بينهما إلى سلسلة من المواقف المعقدة والكوميدية في رحلتهما للبحث عن ابنه، ليستعرض الفيلم موضوعات مهمة مثل المسؤولية والعلاقات والروابط غير المتوقعة.



خلف كواليس الفيلم، تم التصوير في أجواء مفعمة بالطاقة والمرح، اتسمت بلحظات من الضحك الصادق والكيمياء الواضحة بين أفراد طاقم العمل، وهي روح انعكست بسلاسة على أدائهم أمام الكاميرا.