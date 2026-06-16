ليلى أحمد زاهر تثير تفاعل جمهورها بفيديو عفوي مع شقيقتها وصديقاتها

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» مقطع فيديو جديدًا ظهرت فيه برفقة شقيقتها ملك أحمد زاهر وعدد من صديقاتها، في أجواء مليئة بالمرح والعفوية.





وقالت ليلى احمد زاهر في بداية الفيديو :«عندي لكم سر.. أنا أم»، على أنغام الأغنية المصاحبة للمقطع، في إشارة إلى انتظارها مولودها الأول، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة الشابة خلال الفيديو بإطلالة لافتة أبرزت ملامح حملها في أشهره الأخيرة، بينما استمتعت بقضاء وقت مميز مع صديقاتها وشقيقتها، وسط حالة من السعادة والبهجة التي سيطرت على أجواء المقطع.





وحصد الفيديو آلاف التفاعلات والتعليقات التي حرص خلالها الجمهور على تهنئة ليلى أحمد زاهر وتمني الصحة لها ولمولودها المنتظر



وفي سياق آخر، لفت الفنان هشام جمال وزوجته الفنانة ليلى زاهر الأنظار خلال ظهورهما على السجادة الحمراء ضمن فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي الدولي، المقامة حاليًا في فرنسا وتستمر حتى 23 مايو الجاري.

ليلى زاهر تكشف عن جنس المولود

وكانت قد كشفت الفنانة ليلى أحمد زاهر عن جنس مولودها الأول بطريقة لافتة خلال ظهورها في مهرجان كان السينمائي، حيث ارتدت فستانًا باللون الوردي، في إشارة إلى انتظارها طفلة.

ونشرت ليلى أحمد زاهر رسالة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، قالت فيها: “بعض المعجزات تأتي محاطة بالوردي.. معجزتنا الصغيرة فتاة”، لتعلن رسميا أنها تنتظر مولودة أنثى.