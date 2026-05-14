ناقد موضة يعلق على فستان ليلى أحمد زاهر في مهرجان كان.. ماذا قال؟

حرصت الفنانة ليلى أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في مهرجان كان السينمائي.

إطلالة ليلي أحمد زاهر في مهرجان كان

تألقت ليلى أحمد زاهر بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة و اتسم التصيمي باللون الأبيض المزين بالريش ذات اللون البينك.

تزينت ليلى أحمد زاهر بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

تعليق ناقد موضة على فستان ليلى أحمد زاهر

علق ناقد الموضة حكيم شاهين على فستان ليلى أحمد زاهر قائلا:"الفستان ناعم هادئ كلاس راقي ويجنن عليها طالع كثير حلو، الفستان مناسب للحامل ، الريش وبالطريقة يلي موزع على الفستان كثير صح و كثير مناسب .قصة الاكتاف كثير انيقة ."

تابع:"تنسيقها يجنن و على القد شعر مكياج مجوهرات."