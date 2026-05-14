ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام .. شاهد

حرصت الفنانة ميرهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ميرهان حسين

تألقت ميرهان حسين في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت جاكت باللون اللبني و نسقت معه بنطلون أبيض اللون مما كشف عن ذوقها الذي جمع بين الأناقة و البساطة.

انتعلت ميرهان حسين حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض مع حقيبة متوسطة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميرهان حسين على شعرها الأسود المنسدل، ولم تبالغ في استخدام صيحات المكياج.