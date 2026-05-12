ليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة رومانسية مع هشام جمال في مهرجان كان

لفتت الفنانة ليلى أحمد زاهر الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان كان السينمائي، برفقة زوجها هشام جمال، في ظهور خطف اهتمام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وعدسات المصورين.

تفاصيل إطلالة ليلى احمد زاهر مع زوجها هشام جمال في مهرجان كان السينمائي

وظهرت ليلى أحمد زاهر بفستان أبيض أنيق طويل بتصميم ناعم وراقٍ، تميز بأكمام مزينة بالريش وتفاصيل انسيابية أضفت على إطلالتها لمسة كلاسيكية ناعمة، مع تسريحة شعر مرفوعة ومكياج هادئ أبرز ملامحها.

أما هشام جمال فظهر بإطلالة كلاسيكية بالبدلة الرسمية السوداء، ليشكلا معًا ثنائيًا لافتًا على الريد كاربت وسط تفاعل واسع من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو وصور الثنائي خلال حضورهما فعاليات المهرجان، حيث أشاد المتابعون بأناقتهما وانسجامهما، خاصة بعد ظهورهما الرومانسي أمام عدسات الكاميرات.

ويُعد ظهور ليلى أحمد زاهر وهشام جمال في مهرجان كان السينمائي من أبرز اللقطات العربية التي حظيت باهتمام كبير خلال فعاليات الدورة الحالية للمهرجان