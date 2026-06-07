اللهم جبرا يعوض قلبي.. ملك أحمد زاهر بدعاء مؤثر في أحدث ظهور

أثارت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر حالة من التفاعل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها دعاءً مؤثرًا عبر حسابها الشخصي، بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و كتبت ملك أحمد زاهر :اللهم أجبرني جبرنا يعوض قلبي عن كل شئ.

يذكر أن احتفلت ملك أحمد زاهر بخطوبتها في أجواء عائلية دافئة، حيث اقتصر الحفل على حضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط، ما أضفى طابعًا خاصًا ومميزًا على المناسبة.

ويأتي هذا الارتباط بعد قصة حب نشأت مؤخرًا بين الثنائي، حيث قررا تتويج علاقتهما بخطوة رسمية تعكس حالة التفاهم والدعم المتبادل بينهما، ليبدآ معًا فصلًا جديدًا في حياتهما، وسط أمنيات الجمهور لهما بالسعادة والتوفيق في مشوارهما القادم.