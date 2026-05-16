ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بفستان أنيق.. شاهد

حرصت الفنانة ملك أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها برفقة خطيبها.



إطلالة ملك أحمد زاهر



تألقت ملك أحمد زاهر في الصور بإطلالة بسيطة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.



انتعلت ملك أحمد زاهر حذاء ذا كعب عالي باللون الأبيض، و لم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات مما زاد من أناقتها ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



أما من الناحية الجمالية، بدت ملك أحمد زاهر بتسريحة شعر بسطية للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.