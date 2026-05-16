الكرملين: بوتين يبدأ زيارة رسمية إلى الصين الثلاثاء المقبل

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبدأ زيارة رسمية إلى الصين يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر الكرملين، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أنه بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج، يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 19 و20 مايو الجاري.

ولفت الكرملين إلى أن بوتين وشي جين بينج سيناقشان القضايا الراهنة في العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية.

وكشف البيان أن بوتين سيلتقي أيضًا رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، لإجراء مباحثات حول آفاق التعاون التجاري والاقتصادي.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار الصين أكثر من عشرين مرة، سواءً في زيارات أو فعاليات دولية، وقد زار الصين أكثر من أي زعيم عالمي آخر، كما زار الرئيس الصيني شي جين بينج روسيا 11 مرة ، بمعدل أكبر من أي دولة أخرى.