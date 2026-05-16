قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: وصول 5647 حاجاً للأراضي المقدسة.. والبعثة توفر كافة الخدمات للجمعيات الأهلية
متحدث «التعليم»: المدارس المصرية اليابانية تتوسع إلى 103 مدارس العام الدراسي المقبل
اللهم بك أصبحنا.. اغتنم أذكار الصباح ورددها الآن
24 كاميرا.. 3 قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
عيد مع أهلك.. السكة الحديد تعلن عن مواعيد القطارات الإضافية لعيد الأضحى 2026
استقرار العملات الأجنبية بالبنوك.. الإسترليني فوق 71جنيهًا واليورو 62
مقتل وإصابة عمال إثر انهيار جسر متهالك خلال أعمال هدمه في باكستان
المجازفة مرفوضة.. كيف يعوض الزمالك الغيابات أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية؟
حزمة توجيهات من وزيرة الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن
مأساة تهز لامبيدوزا.. وفاة رضيعة حديثة الولادة فور وصولها إلى سواحل إيطاليا
مقتل وإصابة 12 شخصاً في انفجار وحريق هائل في مصنع للأخشاب بولاية مين
الموجة الحارقة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الأضحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد تصدير البيض البودرة.. تحديث جديد لأسعار كرتونة البيض اليوم

البيض
البيض
شيماء مجدي

سجلت أسعار البيض ارتفاعا ملحوظا خلال الساعات القليلة الماضية ليتراوح سعر الكرتونة مابين 100 و110 جنيها ، وذلك بعد انخفاض كبير شهدته أسعار البيض الأيام الماضية .

 

أسعار البيض اليوم السبت


ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 95 جنيهًا جملة لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

واستقر  سعر كرتونة البيض الأبيض عند 95 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 105 جنيهًا.

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 120 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 130 جنيها.

وتطرح وزارة الزراعة البيض بأسعار مخفضة لتصل سعر الكرتونة لـ 90 جنيها ، وذلك بتوجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتخفيف الأعباء على المواطنين .


وتطرح المنافذ الحكومية وعلى رأسها الزراعة البيض بسعر أقل من الخارج بنسبة تتراوح من 20 لـ 30% .

 

 

 

صناعة الدواجن فى مصر

من جانبه، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن في مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في مجال التصنيع الغذائي والتصدير، خاصة فيما يتعلق بمنتجات البيض المبسطر والمجفف، والتي أصبحت تمثل قيمة مضافة حقيقية للقطاع.

وأوضح “الزيني”  خلال تصريحات لـ "صدي البلد " أن مصر بدأت بالفعل في تصدير منتجات جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، من بينها البيض السائل المبسطر وصفار البيض المجفف (بودرة)، لافتًا إلى أن هذه المنتجات يتم تجهيزها وفق أحدث النظم الفنية والتقنية بما يواكب المعايير الدولية.

وأشار إلى أن أولى شحنات صفار البيض المجفف انطلقت مؤخرًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية، على أن تتبعها شحنات أخرى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة.

حجم أول شحنة


وأضاف أن حجم أول شحنة تصديرية بلغ نحو 30 طنًا، أي ما يعادل 30 ألف كيلوجرام، وهو ما يعكس قدرة المنتج المصري على المنافسة خارجيًا، خاصة في ظل الطلب المتزايد على هذه النوعية من المنتجات في صناعات الحلويات والأغذية.

وأكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن مصر لا تصدر فقط البيض في صورته التقليدية، بل تشمل الصادرات أيضًا البيض المبسطر، والبيض المجفف، والدواجن المجمدة، وبيض التفريخ، والكتاكيت، وهو ما يمثل شهادة ثقة دولية في جودة وسلامة المنتج المصري.

وشدد على أن حصول هذه المنتجات على موافقات الجهات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء يعزز من فرص انتشارها عالميًا، ويؤكد التزام المنتج المصري بالاشتراطات الصحية، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من التوسع في الأسواق العربية والأوروبية.

وأشار “الزيني” إلى أن التصدير لا يقتصر دوره على جلب العملة الصعبة فقط، بل يسهم أيضًا في امتصاص الفائض من الإنتاج المحلي، بما يساعد المربين على الاستمرار في الإنتاج والتوسع، ويوفر فرص عمل جديدة، ويشجع على ضخ استثمارات إضافية داخل القطاع.

تنمية الصادرات
وأكد على أن تنمية الصادرات الزراعية والغذائية، ومنها قطاع الدواجن، تمثل أحد أهم محاور دعم الاقتصاد الوطني، خاصة مع تزايد الاعتراف الدولي بجودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

البيض أسعار البيض كرتونة البيض سعر كرتونة البيض البيض الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

الشقيقتين

من خلافات النفقة إلى قفص الجنايات.. القصة الكاملة لسجن ابنتين 3 سنوات في قضية تزوير بـ أسيوط

أمريكا

أمريكا تعلن اعتقال القيادي محمد باقر الساعدي .. من هو؟

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

إمام عاشور

شوبير يكشف موقف إمام عاشور من التجديد مع الأهلي

خوان بيزيرا

أمير هشام يكشف تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة.. ومفاجأة بشأن بيزيرا

صلاح

بمشاركة صلاح.. أستون فيلا يكتسح ليفربول برباعية في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

علي الزيدي

علي الزيدي يتسلم مهامه رسميا رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة العراقية

قوات صومالية

جهاز الأمن والمخابرات الصومالي ينفذ عملية عسكرية ضد الإرهابيين في محافظة "هيران"

تضخم الأسعار في إسرائيل

تضخم الأسعار في إسرائيل يقفز 1.2% خلال أبريل الماضي وسط تداعيات الحرب

بالصور

للنشر ١٢ونص)) فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد